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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Абайкин? как же?

С ним,Психологом-криминалистом,
тяжело говорить... :lol: :-o
Да и не сильно охота... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 08.11.2019 - 00:51]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тяжело говорить...

А чего так? :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А чего так?

Слишком много слов, да все такие - умные.
Я ещё многих его слов, даже не слышал... :lol: ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да и не сильно охота...

Ну с этого и следовало начинать! :lol:
Кстати кто знает, Алекс где? Никак опять в египтах? 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слишком много слов, да все такие - умные

Ну так человек, тоже как буквы...
Одни приносят смысл, другие просто состав... (Elektron)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А где аватарка, которая была
----Это где Шварц ?? Или которая ранее??
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95----А чего так и не ответили на мой вопрос (№5406) ?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Смени. Че нибудь праздничное замути к новому году. Яркое, сверкающее, свежее)



Фейерверк? :lol:
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кто нибудь перезаключал договора ктэк

А зачем? Им надо - пусть приходят и перезаключают. Бегать с бумажками к ним каждый раз, когда очередному министру захочется типовой договор поменять - нет уж...
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имею вопрос к господам, как их тут величают "поуехавшим" ;-) в дальнее зарубежье. То бишь мнения участников форума проживающих в прочих государствах постсоветского пространства не требуются.
Вы "ходите" по местным, ориентированным на население того государства в котором Вы в данный момент проживаете, форумам? Если да, будьте добры, скажите, тенденция приписывать получение денежной выгоды за выражение мнения отличного от мнения другого человека на них есть? Или же это дурость чисто наша, уникальная постсоветская?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4303
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Раз за 19 лет ктэк договор поменял
А вы уже в позу встали.
У меня слом стен был
Кубатура изменилась,тех паспорт тоже.
Думаю договор перезаключить надо.
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы уже в позу встали

В какую еще "позу"? :lol:
Меня раздражает как они это обставляют: роботы на домашний звонят, в СМИ трезвонят - что все ОБЯЗАНЫ к ним прибежать и СРОЧНО перезаключить. Причем нужно еще и справку в ЦОНе взять о зарегистрированных правах на имущество, документа на жилье им мало. Никто ничего не обязан, типовые договоры обновляются вместе с изменениями собственников жилья, при наличии договора с поставщиком услуг в старой редакции НИКАКИХ последствий для потребителя не будет и быть не может.
Кстати, обновились типовые договоры ВСЕХ монополистов: и х/в, и э/э, и у газовиков - но только КТЭК почему-то панику нагоняет на потребителей.
Кстати, насколько я помню, ранее в Договора изменения вносились не 19 лет назад, а в 2015-м. И никакого ажиотажа не было.
Ну а в Вашем случае лучше наверное привести в порядок все документы, раз перепланировка была, да еще и с изменением площади. У соседей комнату забрали? ;-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в далеко , 2002 , купил ее квартиру - договор на газ не менял .Так 10 лет и платил по имени бывшего , благо - он был один прописан - и я один.Никаких не было проблем.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//чего так и не ответили на мой вопрос//


Гога только увидел) давненько читал одну статью для исторического журнала историка Стефана Куртоа что-то вроде "мифы о бескровной революции" но убейте не могу ее сейчас найти в сети) там он писал о доказанных фактах на основе архивных данных сколько горожан в Петрограде 7-8 ноября постреляли по незнанке или просто так,колличество убитых он подсчитал на несколько десятков,но раз не могу привести саму статью на нет и суда нет) надеюсь про Оренбургское казачество не надо приводит данные?
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
----Зачет наполовину . Нет ответа на первый вопрос .
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