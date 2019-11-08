Цитата: kbkz1980:

А вы уже в позу встали

В какую еще "позу"?

Меня раздражает как они это обставляют: роботы на домашний звонят, в СМИ трезвонят - что все ОБЯЗАНЫ к ним прибежать и СРОЧНО перезаключить. Причем нужно еще и справку в ЦОНе взять о зарегистрированных правах на имущество, документа на жилье им мало. Никто ничего не обязан, типовые договоры обновляются вместе с изменениями собственников жилья, при наличии договора с поставщиком услуг в старой редакции НИКАКИХ последствий для потребителя не будет и быть не может.

Кстати, обновились типовые договоры ВСЕХ монополистов: и х/в, и э/э, и у газовиков - но только КТЭК почему-то панику нагоняет на потребителей.

Кстати, насколько я помню, ранее в Договора изменения вносились не 19 лет назад, а в 2015-м. И никакого ажиотажа не было.

Ну а в Вашем случае лучше наверное привести в порядок все документы, раз перепланировка была, да еще и с изменением площади. У соседей комнату забрали?