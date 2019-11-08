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§ NG.kz
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...
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* abaika95
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду лезть в явно провокационную тему про названия городов и пельмени)) просто одно интересно Серый ты действительно считаешь всех несогласных с твоим мнением акиматовским нурлыкунами?)

Цитата-//Мне господин врун за акимат глубоко плевать


или это тактика такая?) Вас там так учат?) С психологической стороны вопроса все предельно ясно,защитная реакция когда аргументов не хватает) но не может же она постоянно включаться)) или может?) Вроде не глупый дядька а симптомы как у ребенка)

Эээх
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* Гога
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Гога


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Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В интернет-магазинах
---Посмотрел.И почему карамель *со вкусом*?? Со вкусом клубники , барбариса и т.д. Раньше это были просто - Клубника , Барбарис . Это что , сейчас не натуральный сироп , а просто ароматизаторы ? Спрашиваю на полном серьезе .
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* Гога
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько уже копий на этом поломали !!
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предположу такой ответ: Потому что чинуши из акимата тебе голову заморочили переименованием города и переходом на латиницу, в городе всё рушится, закрывается, люди все без работы и денег побираются, а ты платный акиматовский комментатор

Вполне похоже на его вероятный ответ получилось, но это было несложно - к сожалению, пластинка у серохвостого одна :-)
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§ yudjin
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6201
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это что , сейчас не натуральный сироп

Одна тётка рассказывала, которая еще с тех, натуральных, лет там работает, что раньше если конфЭта была сливовая, то в ней и сливовый джем был. Сейчас основа для всех одна, просто насыщают вкус концентрашкой.
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