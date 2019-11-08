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§ NG.kz
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...
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§ Coopidon
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли ещё будет!
Вот перейдёт на латиницу...
И будет Квостанай, Алмати или нет Алматай.
Пора уже издать приказ чтобы если какой американец или англичанин или немец, произнесет неправильно, ему сразу штраф. От тамошней полисии. В даллярах, ойороф или фунтаф.
Чтоб знал.
Ибо нечего, зря на латиницу переходим штоле?
Рс ой! Я кажется неправильно написал. Надо писать американес, англишанин и немес. Потому што надо блюсти ясыковые саконы. :-o
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§ elektron
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Цитата:
Coopidon:
блюсти ясыковые саконы.

:lol: :lol: :lol: Без комментариев! 8-)
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§ Серый волк
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


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Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тиндфьядлайёкюдль?

О!!!! я знаю отличную девушку, журналиста от бога, которая целых десять минут в корреспондентской училась правильно выговаривать имя этго вулкана!
Ей его нуно было озвучивать в новостях!
Это был шедевр!
Она прикалывалась и наслаждалась.
И мы полюбили даже этих исландцев за десять минут!
:-)

Произношение, от удивления, к смеху, и от смеха к отчаянию, и все 18 чувств от страха до до страсти, от презрения к обожествлению оказалось можно вместить в произношение этого слова!

Это был реально талант.
Слушал это как завороженный!
Никогда не забуду!
Она училась у лучших предствителей журналистики мира, в свободные годы уважаемой журналистики! Совсем не того, что сейчас.
:lol: :lol:

Я не знаю людией наывающих Кустанай, костанаем. В моём окружении их нет.

Реально не нужно было коверкать произношение на русском языке и с экономической точки зрения.
Сегодня увидев кОстанай ан упаковке её отшвыривают, причем как можно дальше,
я это не раз мог наблюдать и слышать, это ассоциируетс только с испорченным таджикским гастарбайтерским. Увы далеко не уважаемым, а скорее на гране брезгливости.
Не только бездарный менеджмент угробил продажи весьма сильной продукции кондитерки. А надпись кОстанай и Баян Сулу, при которых никакими уговорами иногда не угостить.
Но объяснять выжившим из ума ономастам это бесполезно.
Для них имеет значение, и они будут гробить экономику.
Им не нужна экономика, им не нужны люди, им плевать.
У них свой суверенный от мирового развития ход мыслей, чем хуже - тем лучше.
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§ Серый волк
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


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Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще наслаждаюсь фильмом "Кочевник". Понимаю абсолютно все детали описанного.
Это шедевр.
Но это мир цивилизованных людей.
Это образы фильмов культовых для людей в мире культуры.
А мир экономики другой мир - и в нем коверкание названия города просто убило.
Чего говрит быдло, кОстанай?
Что морщится манагер, откуда? с кАстаная, это?
И покупатель видя пельмени в супермаркете швыряет их как, сделанные таджикскими дворниками в подвале - им это не нужно! Оно для них либо отвратительно, либо пугает.
Мне в общем сбоку, я это просто наблюдаю.
Как стоящий в третьем ряду на игре весьма средней команды ЧТО ГДЕ КОГДА.
:lol:
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§ Серый волк
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


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Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надпись кОстанай примерно так смотрится на продукции для всего мира, как вот этот шедевр латинизированного недавно гастарбайтера, который на уровне обитателя детского сада пытается складывать буквы в слова.



Ничем другим она больше не смотрится, кроме поколения хорошо знающего историю,
А таких людей уже меньшинство.

Но ономастамизаторам в общем глубоко на это наплевать. Они живут в своём миропонимании, безотносительном истории, сотен тысяч людей живущих в месте их пребывания, и без всякого просвета в головах и без оглядки на эконмику.
Пусть даже всё вокруг загнется - будут ржать на всех языках и над латиницей и над кОрилицей этого написания, у них в голове своя индивидуальная свеча.
И говорящий подсвешник в виде господина (как там его не помню) дениссова вроде.
:lol:
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* Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять серомордого понесло :lol: Бедные москвичи остались голодными, ведь им пришлось выкинуть пельмени, потому что на всех было написано КОстанай, а они едят только Кустанай :lol: :lol: Это жесть :lol:

И снова врет про город, о котором уже ничего не знает, но пытается казаться "в теме":
Цитата:
Серый волк:
угробил продажи весьма сильной продукции кондитерки

Господин соврамши, твое вранье легко проверить, т.к. АО по закону обязаны публиковать финотчетность в открытом доступе и проводить аудиты (как правило, иностранными аудиторами). И в три клика мы видим, что вполне неплохо обстоят дела у фабрики как по выручке, так и по прибыли. Попутно узнаем, что буквально в октябре Баян Сулу получила серебряную медаль на пищевой выставке в Москве, в ноябре уже выставлялась в Шанхае, и только в этом году были запущены три новые линии производства. Кстати, Германия и Китай - основные экспортные страны для фабрики, помимо стран СНГ.
Так что, серый врунишка, не достанется тебе наших конфет, немцы с китайцами съедают. Им даже буква О не мешает :lol:
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: Господин соврамши, твое вранье легко проверить, т.к. АО
Мне господин врун за акимат глубоко плевать на отчёты, которые у вас формируют. Где 600 превращается в 1200 как у фокусника из шляпы. :-)
Я вижу в магазинах продукцию РЕГУЛЯРНО всех фабрик не местных: челябинскую Южуралкондитер повсеместно и в больших количествах, Самарскую, Невский кондитер - есть везде. Но Баян сулу НЕТ В МАГАЗИНАХ, и если где можно найти - на довольно грязном рынке с плохой репутацией на окраине среди гастарбайтеров со строек.
На соседнем лотке укроп продаваемый жительницей юга в полосатых носках всех возможных цветов вместе взятых.
Спросом эти коробки с конфетами пользуются. Ага. Это видно было по виду затрапезному. :-) Печенье уходит лучше.
И если Челябинск вдруг ономасты сподобятся переименовать в Чоляби, это обрушит продажи в других регионах гарантированно на весьма приличный процент. Потому как шоколад не макароны. Продукция сильно зависимая от имиджа, а жрать его как макароны могут только китайцы, которым всё равно только бы за копейки. Но я сильно сомневаюсь. У них быстро и все мировые марки строятся и местные не сидят, у которых труд элементарно дешевле. А логистика работает на порядок лучше. Цитата:
Yorik: Бедные москвичи остались голодными, ведь
У москвичей как раз есть выбор. А надпись на упаковке пельменей С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ (кроме коверкания русского языка ономастами) очень хорошо способствует выбору. Видел лично. И показывая упаковку хорошо видел реакцию. В деревенском магазинчике может прокатит удачнее.
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* Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
глубоко плевать на отчёты

Шарик, ты балбес (с) :lol:
Серомордый, ты даже не в состоянии отличить акиматовские сказки от финотчетности частного АО с обязательным иностранным аудиторским надзором? :lol:
Так, у нас первым пунктом, насколько я помню, было тыканье твоей серой морды в 5 книжных магазинов (как минимум)?
Пиши второй пункт - тыканье мордой в линии кондитерской фабрики (если тебя пустят конечно, ты ж волосатый :lol: )
Параллельно проведем ликвидацию финансовой безграмотности, а то позоришь нас там в Мск. Хоть и глубоко бывший - но наш же ;-)
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§ Victor Yang
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12113
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я вижу в магазинах продукцию РЕГУЛЯРНО всех фабрик не местных: челябинскую Южуралкондитер повсеместно и в больших количествах, Самарскую, Невский кондитер - есть везде. Но Баян сулу НЕТ В МАГАЗИНАХ

Так, может, их очень быстро раскупают?
В интернет-магазинах очень даже есть - раз, два.

Зная нашу плотность населения и его количество - глупо утверждать что продукция нигде не продается, при том что линии там всё новые и новые. Всему Каазахстану слишком много нескольких кондитерских фабрик плюс импорт.

А ты, как всегда, статью о людской глупости (а возмущения по поводу "неправильного" произношения названия нашего города есть не что иное как глупость) превратил в политическую.

[Исправлено: Victor Yang, 08.11.2019 - 13:38]
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§ таноми52
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 13:46
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 13:59
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