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Yorik: Господин соврамши, твое вранье легко проверить, т.к. АО Мне господин врун за акимат глубоко плевать на отчёты, которые у вас формируют. Где 600 превращается в 1200 как у фокусника из шляпы.
Я вижу в магазинах продукцию РЕГУЛЯРНО всех фабрик не местных: челябинскую Южуралкондитер повсеместно и в больших количествах, Самарскую, Невский кондитер - есть везде. Но Баян сулу НЕТ В МАГАЗИНАХ, и если где можно найти - на довольно грязном рынке с плохой репутацией на окраине среди гастарбайтеров со строек.
На соседнем лотке укроп продаваемый жительницей юга в полосатых носках всех возможных цветов вместе взятых.
Спросом эти коробки с конфетами пользуются. Ага. Это видно было по виду затрапезному. Печенье уходит лучше.
И если Челябинск вдруг ономасты сподобятся переименовать в Чоляби, это обрушит продажи в других регионах гарантированно на весьма приличный процент. Потому как шоколад не макароны. Продукция сильно зависимая от имиджа, а жрать его как макароны могут только китайцы, которым всё равно только бы за копейки. Но я сильно сомневаюсь. У них быстро и все мировые марки строятся и местные не сидят, у которых труд элементарно дешевле. А логистика работает на порядок лучше. Цитата:
Yorik: Бедные москвичи остались голодными, ведь У москвичей как раз есть выбор. А надпись на упаковке пельменей С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ (кроме коверкания русского языка ономастами) очень хорошо способствует выбору. Видел лично. И показывая упаковку хорошо видел реакцию. В деревенском магазинчике может прокатит удачнее.