Цитата: Теперь эта сфера вообще оказалась под кураторством человека, уже дважды обманувшего общество - на публичной защите диссертации и в средствах массовой информации. Заместит

Ну и что, что обманула?

А может она человек хороший!?

И вообще у неё много скрытых достоинств? А?

Вы об этом, подумали?

