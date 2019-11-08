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§ NG.kz
Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".
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§ Coopidon
Re: Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.11.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь эта сфера вообще оказалась под кураторством человека, уже дважды обманувшего общество - на публичной защите диссертации и в средствах массовой информации. Заместит

Ну и что, что обманула?
А может она человек хороший!?
И вообще у неё много скрытых достоинств? А?
Вы об этом, подумали?
8-)
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§ таноми52
Re: Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А может она человек хороший!?



Доктор Менгеле тоже был, наверное, хорошим человеком? Ведь он угощал подопытных детей шоколадками и был "учтив" с ними.
Утрирую?
А суть одинакова
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