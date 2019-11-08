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≡ О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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§ yudjin
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города....
Что-то среднее между О и У... видать не грамотный ;-)
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§ Козлов я
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Victor Yang
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12113
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города.... Что-то среднее между О и У... видать не грамотный

"Что, - в справочник заглянуть трудно?"
"Трудно произнести букву "О"?"
"Как они бесят со своим КАстанаем"
"Просто в том государстве читать не умеют".

Цитаты из Инстаграма.
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§ Серый волк
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 13:43
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