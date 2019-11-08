Цитата: yudjin:

Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города.... Что-то среднее между О и У... видать не грамотный

"Что, - в справочник заглянуть трудно?"

"Трудно произнести букву "О"?"

"Как они бесят со своим КАстанаем"

"Просто в том государстве читать не умеют".



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