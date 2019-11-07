Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе. Читать статью
Добринцофф: если вопрос прям так остро встанет у кого больше голосов,
За науку не голосуют, уважаемый. В статье говорится о более 3000 подписей ,которые были поставлены под обращением к президенту с просьбой вернуть нас в природное время. Количество это было не окончательно -письмо по весу не проходило.Все мракобесие и заключается в том ,что в ответе министерству пытались все свести к " якобы" голосованию. Кстати, когда переводили на час вперед никого ведь не опрашивали.
Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм? Лично я вижу в этом только механизм противодействия хищникам выработанный за миллионы лет когда последние имели место быть и не редуцировавшийся за те, несколько тысяч, когда последние из них перестали представлять опасность.
Butch: Как Вы говорите "природа", и как часть её, Ваш организм понятия не имеют что такое 24-хчасовые сутки и что полдень должен быть именно ровно в 12 а не скажем в 8.51. Таким образом что Вас заботит?
Ну давайте обратим внимание на техническую составляющую вопроса, чтобы никому не казалось, что полдень в 12 часов - это религиозный предрассудок. Вы когда-нибудь определяли координаты местности по положению солнца и точному времени? Из этого следует простой вывод - по координатам местности и положению солнца можно определить время.
Многие приложения и приборы, основывающиеся на геолокации так и поступают. Поэтому навигатор переводит время при пересечении часового пояса при поездках в Нур-Султан и не переводит при поездках в Челябинск. К тому же компьютерные приложения, пользующиеся геолокацией, у которых не предусмотрена настройка на местные законы времени, показывают неправильное время. Это создает неудобства, не имеющие ничего общего с религиозным поклонением географическому полдню.
Маркс: Ну давайте обратим внимание на техническую составляющую вопроса,
Вот теперь Маркс вернулся. Это довод! Рациональный, объективный, лишённый эзотерики. Ну так не лучше ли собрать в кучу подобные доводы в пользу изменения часового пояса. Господа! "Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами.
Добринцофф: Кому речь покажется неубедительной можно послать нафик на северный полярный круг там солнце летом, вообще не садится и летом ночей не бывает.
Г-н Добринцофф, все очень рады, что Вы наконец-то узнали, что земля круглая. Непонятно только в чем должна была убедить нас речь? В том, что на полюсе нет полдня? Уверяю Вас, что это не так. Единственно, что показала ваша последняя сентенция это то, что предлагаемые Вами меры по решению проблемы часовых поясов ничем не отличаются от планов Адика по мировому переустройству.
Неоднократно был за полярным кругом. Они зачем-то например в Мурманске не живут по нурсултанскому времени. Хотя всё лето солнце вообще не заходит большую часть лета, столько бы подписей акимат собрать мог, когда солнце кругами по небу ходит. Зачем они просыпаются утром в одно время и с часовым поясом? Наверное непонимают. Даже думаю у акимата и там могло бы получиться подписей больше чем жителей, ну например рыбы взяли и подписались.
А кто их там считал этих всяких сельдей, горбуш и скумбрий 600 тонн подписалось или 1200 тонн за день! Эти чиновники своим враньём кредит доверия думаю исчерпали полностью.
Butch: Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм?
Есть статья "Хронометр жизни" в научном журнале "Элементы", в ней описывается как влияет солнечный свет и его отсутствие на выработку гормонов, в частности раздел есть "Световой режим, мелатонин и регуляция суточных биоритмов". Гормон мелатонин вырабатывается даже одноклеточными.
Еще в той же статье описывается влияние работы в ночные смены или мутации "часовых" генов на здоровье
Цитата:
Butch: Господа! "Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами.
Историческое, стандартное, зимнее... Не важно, время UTC+5 должно здесь действовать. Хочется донести проблему до широких масс, чтобы заручиться их поддержкой, научных степеней при этом ни у кого нет.
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