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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ таноми52
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
таноми52


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Сообщений: 1253
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch:Однако мне кажется вопрос коренится в обычном страхе темноты как атавизме эволюционного процесса. И вот это как раз и вызывает те "эмоции".

Да-да! Надо бороться с атавизмами всеми доступными способами, в том числе и с природным временем, и со страхами, и излишними эмоциями - они тоже атавизм! :-)
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§ Настенька
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


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Сообщений: 33
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 08.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
если вопрос прям так остро встанет у кого больше голосов,


За науку не голосуют, уважаемый.
В статье говорится о более 3000 подписей ,которые были поставлены под обращением к президенту с просьбой вернуть нас в природное время. Количество это было не окончательно -письмо по весу не проходило.Все мракобесие и заключается в том ,что в ответе министерству пытались все свести к " якобы" голосованию.
Кстати, когда переводили на час вперед никого ведь не опрашивали.
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§ yudjin
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6200
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да-да! Надо бороться с атавизмами всеми доступными способами, в том числе и с природным временем, и со страхами, и излишними эмоциями - они тоже атавизм!

И Таран с Чекмарёвым! однозначно!
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§ Butch
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.11.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да причем тут атавистический страх?

Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм? Лично я вижу в этом только механизм противодействия хищникам выработанный за миллионы лет когда последние имели место быть и не редуцировавшийся за те, несколько тысяч, когда последние из них перестали представлять опасность.
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Как Вы говорите "природа", и как часть её, Ваш организм понятия не имеют что такое 24-хчасовые сутки и что полдень должен быть именно ровно в 12 а не скажем в 8.51. Таким образом что Вас заботит?

Ну давайте обратим внимание на техническую составляющую вопроса, чтобы никому не казалось, что полдень в 12 часов - это религиозный предрассудок. Вы когда-нибудь определяли координаты местности по положению солнца и точному времени? Из этого следует простой вывод - по координатам местности и положению солнца можно определить время.

Многие приложения и приборы, основывающиеся на геолокации так и поступают. Поэтому навигатор переводит время при пересечении часового пояса при поездках в Нур-Султан и не переводит при поездках в Челябинск. К тому же компьютерные приложения, пользующиеся геолокацией, у которых не предусмотрена настройка на местные законы времени, показывают неправильное время. Это создает неудобства, не имеющие ничего общего с религиозным поклонением географическому полдню.
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§ Butch
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ну давайте обратим внимание на техническую составляющую вопроса,

Вот теперь Маркс вернулся. Это довод! Рациональный, объективный, лишённый эзотерики. Ну так не лучше ли собрать в кучу подобные доводы в пользу изменения часового пояса. Господа! "Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами.
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 566
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.11.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кому речь покажется неубедительной можно послать нафик на северный полярный круг там солнце летом, вообще не садится и летом ночей не бывает.

Г-н Добринцофф, все очень рады, что Вы наконец-то узнали, что земля круглая. Непонятно только в чем должна была убедить нас речь? В том, что на полюсе нет полдня? Уверяю Вас, что это не так. Единственно, что показала ваша последняя сентенция это то, что предлагаемые Вами меры по решению проблемы часовых поясов ничем не отличаются от планов Адика по мировому переустройству.
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§ Серый волк
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10853
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неоднократно был за полярным кругом.
Они зачем-то например в Мурманске не живут по нурсултанскому времени.
Хотя всё лето солнце вообще не заходит большую часть лета, столько бы подписей акимат собрать мог, когда солнце кругами по небу ходит.
:lol: Зачем они просыпаются утром в одно время и с часовым поясом? Наверное непонимают. Даже думаю у акимата и там могло бы получиться подписей больше чем жителей, ну например рыбы взяли и подписались.

А кто их там считал этих всяких сельдей, горбуш и скумбрий :-) 600 тонн подписалось или 1200 тонн за день! :lol:
Эти чиновники своим враньём кредит доверия думаю исчерпали полностью.
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§ Yorik
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами

Сильное заявление, но пустое. Масса исследований на эту тему в сети (о влиянии расхождений астрономического и "административного" времени на человека), было бы желание - изучили бы.
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§ Тот самый
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм?


Есть статья "Хронометр жизни" в научном журнале "Элементы", в ней описывается как влияет солнечный свет и его отсутствие на выработку гормонов, в частности раздел есть "Световой режим, мелатонин и регуляция суточных биоритмов". Гормон мелатонин вырабатывается даже одноклеточными.





Еще в той же статье описывается влияние работы в ночные смены или мутации "часовых" генов на здоровье



Цитата:
Butch:
Господа! "Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами.

Историческое, стандартное, зимнее... Не важно, время UTC+5 должно здесь действовать. Хочется донести проблему до широких масс, чтобы заручиться их поддержкой, научных степеней при этом ни у кого нет.

[Исправлено: Тот самый, 08.11.2019 - 13:36]
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