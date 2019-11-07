Цитата: Butch:

Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм?



Есть статья "Хронометр жизни" в научном журнале "Элементы", в ней описывается как влияет солнечный свет и его отсутствие на выработку гормонов, в частности раздел есть "Световой режим, мелатонин и регуляция суточных биоритмов". Гормон мелатонин вырабатывается даже одноклеточными.











Еще в той же статье описывается влияние работы в ночные смены или мутации "часовых" генов на здоровье







Цитата: Butch:

Господа! "Биологические или географические часы" не понимает никто, даже Вы сами.

Историческое, стандартное, зимнее... Не важно, время UTC+5 должно здесь действовать. Хочется донести проблему до широких масс, чтобы заручиться их поддержкой, научных степеней при этом ни у кого нет.



[Исправлено: Тот самый, 08.11.2019 - 13:36]