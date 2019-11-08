Серый волк Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах» #3





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 02:27 Цитата: Тиндфьядлайёкюдль?

О!!!! я знаю отличную девушку, журналиста от бога, которая целых десять минут в корреспондентской училась правильно выговаривать имя этго вулкана!

Ей его нуно было озвучивать в новостях!

Это был шедевр!

Она прикалывалась и наслаждалась.

И мы полюбили даже этих исландцев за десять минут!





Произношение, от удивления, к смеху, и от смеха к отчаянию, и все 18 чувств от страха до до страсти, от презрения к обожествлению оказалось можно вместить в произношение этого слова!



Это был реально талант.

Слушал это как завороженный!

Никогда не забуду!

Она училась у лучших предствителей журналистики мира, в свободные годы уважаемой журналистики! Совсем не того, что сейчас.





Я не знаю людией наывающих Кустанай, костанаем. В моём окружении их нет.



Реально не нужно было коверкать произношение на русском языке и с экономической точки зрения.

Сегодня увидев кОстанай ан упаковке её отшвыривают, причем как можно дальше,

я это не раз мог наблюдать и слышать, это ассоциируетс только с испорченным таджикским гастарбайтерским. Увы далеко не уважаемым, а скорее на гране брезгливости.

Не только бездарный менеджмент угробил продажи весьма сильной продукции кондитерки. А надпись кОстанай и Баян Сулу, при которых никакими уговорами иногда не угостить.

Но объяснять выжившим из ума ономастам это бесполезно.

Для них имеет значение, и они будут гробить экономику.

Им не нужна экономика, им не нужны люди, им плевать.

У них свой суверенный от мирового развития ход мыслей, чем хуже - тем лучше.