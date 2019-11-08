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§ NG.kz
Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
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§ таноми52
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1253
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане"

Наконец-то, справедливость восторжествует. Давно надо было решить вопрос о выплатах именно на уровне государства, а не местных администраций
А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство :-x
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