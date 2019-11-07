Цитата: Добринцофф:

Полдень наступает в 12 часов по местному времени,а солнечный полдень может наступать и раньше и позже 12 часов



Ключевое слово МОЖЕТ. И то, потому, что людей закинули в чужой часовой пояс. Как нас. Но может - не значит должен. Это может - от административных штук идет, а не от природных.

И, кстати, в той же википедии,

Цитата:

В системе часовых поясов максимальное теоретическое отклонение среднего солнечного полдня от принятого момента времени 12:00 составляет ±30 минут. В действительности разница между показаниями часов 12:00 и временем наступления среднего солнечного полдня может значительно превышать теоретическое отклонение и составлять 1 час и более...



Перевожу на простой русский: земля круглая, некоторое смещение по широте означает сдвиг пиковой точки солнца на минуту-две-три. Не придумывать же сотни часовых поясов? Так бы в Лисаковске, Рудном и Костанае уже были бы разные часовые пояса. Поэтому, принятый сдвиг солнечного полдня +-30 мин. Но в действительности власти творят, что хотят и вдруг сдвиг оказывается на полтора часа.



Цитируете википедию - делайте это тщательно и с умом, а не передергивая факты....