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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ Vit
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8508
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.11.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю для всех жителей перевести часы назад. Чиновникам и остальным желающим оставить как и прежде. Все будут в шоколаде. Чиновник будет во время отчёты в Астану отправлять, а люди вовремя детей в садик водить.Со временим все привыкнут. Достоевский об этом ещё говорил(с) . Привыкнутс. У нас в стране все равно же правительство живёт отдельно от людей. Поэтому разницы не кто не заметит.
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§ Добринцофф
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6789
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.11.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Так вот если нормой является полдень, который наступает в 12 часов, то кому и зачем нужно спорить и доказывать, что полдень должен наступать в 14 часов?

Полдень наступает в 12 часов по местному времени,а солнечный полдень может наступать и раньше и позже 12 часов
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.11.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Однако мне кажется вопрос коренится в обычном страхе темноты как атавизме эволюционного процесса. И вот это как раз и вызывает те "эмоции".

Да причем тут атавистический страх? Если уж и есть какой-то страх, то это банальный бытовой страх передвижения по неосвещенным улицам. Но даже младенцу понятно, что с переводом часов назад на час, темнота никуда не исчезнет и фонарей на улицах не добавится. Дело в другом, но повторять доводы в каждом сообщении все равно бесполезно. Кто жаждет, может без проблем найти их в обсуждениях тематических статей на форуме.
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* Настенька
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 08.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в то время как противники собрали 25000


читай еще раз статью и, пожалуйста, будь внимательнее:

Такая обширная работа проведена! Но - стоп! Никто из моих друзей, знакомых не слышал об этом опросе. Я опросил знакомых учителей, тоже не слышали. Тогда почему акимат Костанайской области ссылается на 25 000 работников, входящих в «Локальный профсоюз работников образования Костанайской области», на предпринимателей, работников сельского хозяйства, врачей? Наверное, если хоть какой-то опрос и проводился, то под «работниками» здесь стоит понимать «руководителей организаций». И это в лучшем случае.
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§ yudjin
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
yudjin


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Сообщений: 6197
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сторонники географического времени собрали всего 3000 подписей,в то время как противники собрали 25000,

ой, ну не смеши, гражданин хороший. Ты же знаешь как собираются у бюджетников подписи. Писулька акиматовская приходит по факсу: к утру сдать подписи. Руководителя спрашивают: сколько народу в конторе? Он грит, тыща душ. Вот и запишем: усе 25 тыщ против.
А вот 3000 реальных голосов в подписных листах я лично видел, когда по конвертам раскладывали и столичным чиновникам отправляли.


Цитата:
Дантист:
Есть оно-географическое и живи по нему, как положено

О том и речь: вернуть наше географическое.
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§ Victor Yang
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12111
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а солнечный полдень может наступать и раньше и позже 12 часов

Может. Но нигде нет такой разницы как у нас - почти два часа.
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Полдень наступает в 12 часов по местному времени,а солнечный полдень может наступать и раньше и позже 12 часов

Может быть вообще начнем жить в виртуальной реальности? Объявим завтра начало летнего сезона? Ну а что, природа сама по себе, а местные порядки сами по себе. Зато снег убирать не надо, его же летом не должно быть.
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§ abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А про царский режим? Или там всё ровно было и все были счастливы?//


Естественно) вальсы Шуберта и хруст французской булки)
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§ Butch
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.11.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Неизвестно какой процесс привёл Вас к мысли о "радетелях" не говоря уже об "окнах" (за Вами вовсе не наблюдалось проявлений маний преследования и величия, может быть окружение, в частности форумное, так повлияло). Но поясню, мне по-фи-гу, и недоволен я тем что во-первых столь несущественный вопрос вызывает столь бурное обсуждение , во-вторых как-бы-научная аргументация.
Как Вы говорите "природа", и как часть её, Ваш организм понятия не имеют что такое 24-хчасовые сутки и что полдень должен быть именно ровно в 12 а не скажем в 8.51. Таким образом что Вас заботит? Период вынужденной активности не совпадает со степенью освещённости окружающего пространства? То есть если бы Вы начинали деятельность в существующих условиях не в 8 а в 10 всё бы было в порядке? Иначе получается что 12 - есть суть какой-то почти религиозный идол
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§ Добринцофф
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6789
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.11.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ой, ну не смеши, гражданин хороший. Ты же знаешь как собираются у бюджетников подписи. Писулька акиматовская приходит по факсу: к утру сдать подписи. Руководителя спрашивают: сколько народу в конторе? Он грит, тыща душ. Вот и запишем: усе 25 тыщ против. А вот 3000 реальных голосов в подписных листах я лично видел, когда по конвертам раскладывали и столичным чиновникам отправляли.

Я думаю если вопрос прям так остро встанет у кого больше голосов,то и они тебе без проблем 25000 реальных покажут и на этом вопрос закроют,кстати один из них реальный будет мой,мне вот как то больше мешает раннее наступление темноты,а просыпаюсь я и так когда уже светло.
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* Rexyn
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 173
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 08.11.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Полдень наступает в 12 часов по местному времени,а солнечный полдень может наступать и раньше и позже 12 часов


Ключевое слово МОЖЕТ. И то, потому, что людей закинули в чужой часовой пояс. Как нас. Но может - не значит должен. Это может - от административных штук идет, а не от природных.
И, кстати, в той же википедии,
Цитата:

В системе часовых поясов максимальное теоретическое отклонение среднего солнечного полдня от принятого момента времени 12:00 составляет ±30 минут. В действительности разница между показаниями часов 12:00 и временем наступления среднего солнечного полдня может значительно превышать теоретическое отклонение и составлять 1 час и более...


Перевожу на простой русский: земля круглая, некоторое смещение по широте означает сдвиг пиковой точки солнца на минуту-две-три. Не придумывать же сотни часовых поясов? Так бы в Лисаковске, Рудном и Костанае уже были бы разные часовые пояса. Поэтому, принятый сдвиг солнечного полдня +-30 мин. Но в действительности власти творят, что хотят и вдруг сдвиг оказывается на полтора часа.

Цитируете википедию - делайте это тщательно и с умом, а не передергивая факты....
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* Настенька
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 08.11.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые модераторы,почему мое сообщение от 9-45 еще проходит проверку?После него уже более 10 опубликованы.... Ведь оно теряет актуальность,как бы все же идет последовательно. Ничего противоправного или оскорбительного же оно не содержит
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