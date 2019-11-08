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§ NG.kz
Проблемы новой филармонии
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно областная филармония переехала в новое здание, расположенное на пр. Назарбаева, - "Жастар Сарайы". Но по словам, Азиза, приславшего в редакцию это видео, не все там так хорошо как кажется.
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§ abaika95
Re: Проблемы новой филармонии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде косяки) начиная с видео "проблемы новой филамронии")
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* Серый волк
Проблемы новой филармонии
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10846
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 10:49
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