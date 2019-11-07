Coopidon Re: О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 201

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:56 Конкретная предьява!

Но...ядумаю првоохранительные органы безусловно и беспристрастно разберутся. И, конечно, если есть вина, виновный понесет заслуженное наказание. Без учёта чинов и званий.

И вообще! Что за мода пошла? Как чуть-што сразу в ютьюб (правильно написал?).

То таможники обиженные, то все остальные ...тоже.

Как будто органы правопорядка плохо работают...