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§ NG.kz
Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов сообщил, что госслужащим могут вновь разрешить использовать смартфоны в стенах государственных органов уже в ноябре.
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§ maxsaf
Re: Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни запрещают, другие разрешают... Имитация бурной деятельности. :-)
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* Coopidon
Re: Госслужащим могут вернуть смартфоны в ноябре
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот! Разобрались. А ведь ктото говорил, что мол произвол. Чиновников смартфонов лишили. Разобрались ведь! Скоро, может быть, вернут.
Смартфоны. А может быть- и нет!
Иначе какой чиновник без смартфона?
:-x
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