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§ NG.kz
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...
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* Coopidon
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли ещё будет!
Вот перейдёт на латиницу...
И будет Квостанай, Алмати или нет Алматай.
Пора уже издать приказ чтобы если какой американец или англичанин или немец, произнесет неправильно, ему сразу штраф. От тамошней полисии. В даллярах, ойороф или фунтаф.
Чтоб знал.
Ибо нечего, зря на латиницу переходим штоле?
Рс ой! Я кажется неправильно написал. Надо писать американес, англишанин и немес. Потому што надо блюсти ясыковые саконы. :-o
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§ elektron
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Цитата:
Coopidon:
блюсти ясыковые саконы.

:lol: :lol: :lol: Без комментариев! 8-)
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