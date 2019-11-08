Coopidon Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах» #1





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Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 То ли ещё будет!

Вот перейдёт на латиницу...

И будет Квостанай, Алмати или нет Алматай.

Пора уже издать приказ чтобы если какой американец или англичанин или немец, произнесет неправильно, ему сразу штраф. От тамошней полисии. В даллярах, ойороф или фунтаф.

Чтоб знал.

Ибо нечего, зря на латиницу переходим штоле?

Рс ой! Я кажется неправильно написал. Надо писать американес, англишанин и немес. Потому што надо блюсти ясыковые саконы.