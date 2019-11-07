/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 362 из 362«1...360361362
§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настенька:
А мог бы быть сегодня выходной Знамёна на ветру бы развивались



ДА!!!
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
ДА!!!

Да, самый запомнившийся. день Революции,
провёл в Темиртау, в 1978 году.
Мокрый снег с дождём. Молодой был,
26 лет всего... :lol: :lol: :oops:
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настенька: И холодец с горчицей спозаранку

Я бы прям щас рубанул :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни как опять буржуа, чего замышляют. :lol:
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я бы прям щас рубанул

Я бы тоже - не отказался... :lol: :oops:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни голодные какие то собрались, что ли? ;-)
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Одни голодные какие

Витаоий,Праздничные - воспоминания... :lol: :lol: :-P
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Праздничные - воспоминания...

без водки, не были бы такими голодными. И вспоминать бы было нечего :-P
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот шашлычёк под коньячёк, совсем другой расклад :lol:
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
без водки,

Уже годф 2, если не больше... :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Как всегда прав. Я лично байки! ;-)
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас только 19.30.
Всех забанили, приходится
трезвому сам на сам - разговаривать... :lol: :lol: :-o
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
трезвому сам на сам - разговаривать...

А собакин, тфю Абайкин? как же? ;-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.11.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я если что за сигаретами схожу. Может вернусь. Завтра ещё день отстоять. И Выходные! :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 362 из 362«1...360361362
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 0
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх