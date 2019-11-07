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≡ "У меня свой путь", - считает, видимо этот костанайский водитель)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У меня свой путь", - считает, видимо этот костанайский водитель)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользователь "НГ" под ником Вмталий снял, как по проспекту Назарбаева по встречке лихо едет легковой автомобиль. Перепутал, видимо, что-то мужик.
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§ Menden1968
Re: "У меня свой путь", - считает, видимо этот...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....в чем здесь проблема,скорее всего он задумался и представил себе что он находится на Белом Альбиона или в стране ему подобному...
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§ Vit
"У меня свой путь", - считает, видимо этот костанайский водитель)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8507
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если че, это не я автор.

[Исправлено: Vit, 07.11.2019 - 20:47]
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§ Сабыр
Re: "У меня свой путь", - считает, видимо этот...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они там с этим надземным переходом запарили! Естественно, по-нашему, без знаков и пр. ерунды) Вот человек и не понял и поехал как ехал до этого. А может вообще не местный. Да и чего смешного,ведь и ослу понятно что это из-за возведения перехода.
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