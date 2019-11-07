Сабыр Re: "У меня свой путь", - считает, видимо этот... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 265

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:23 Они там с этим надземным переходом запарили! Естественно, по-нашему, без знаков и пр. ерунды) Вот человек и не понял и поехал как ехал до этого. А может вообще не местный. Да и чего смешного,ведь и ослу понятно что это из-за возведения перехода.