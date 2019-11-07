/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 361 из 361«1...359360361
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пожарю картошки, с салом.

Как в рассказе про Феликса Эдмундовича?
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 ноября кучу хороших людей поубивали на улицах Петрограда про это тоже надо не забывать,не нужно забывать и то что первым регионом выступившим с бойкотом власти большевиков было Оренбургское казачество которое как раз и контролировало современные территории Оренбургской,Челябинской и часть Костанайской области это потом уже Чекмарев обманом проехал через казачьи заставы со своим отрядом в Кустанай и тут развел свою деятельность которая не всем была по душе т.к. он приехал за хлебом для осажденной Москвы и Петрограда,за это его крестьяне и подстрелили
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, мода пошла - авы менять.
А всё началось с Vitа...
Себе что ли сменить? :-)
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.11.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо,Таноми, за поздравление! И вас также!
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 493
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.11.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Похоже, мода пошла - авы менять. ... Себе что ли сменить?

Нее, я не буду. Очень удобно прикидываться:


Где я еще столько тем, на эту аву найду?
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1591
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
7 ноября кучу хороших людей поубивали на улицах Петрограда
----Два вопроса : 1) Что такое есть куча в вашем понятие , выраженное в количестве и обозначенное цифрами и числами .2)--- И ссылка на ответ по первому вопросу - откуда цифирки??
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога, мы теперь с Вами в одном статусе. Привет, дружище! :-) ;-)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Где я еще столько тем, на эту аву найду?



Согласна. У Вас очень оригинальная ава. Ради моды жертвовать ею не стоит :-)
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь перезаключал договора ктэк?
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.11.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там с очередями дело обстоит?
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: есть фабрика троллей в Костанае у которой есть начальство и это начальство настолько прошаренное что сидит и анализирует форум НГ и такое агаааа 3 поуехавших,2 местных написали что статья про время хороша я ну-ка добавь что "хорошая статья" поглядим что будет?

Абайка, согласитесь что психолог-политолог - идеальное образование для солдата диванных войск. Да что там солдата - для генерала даже :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3861
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.11.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А где аватарка, которая была, пока в "бане" был? Тож так ничё! :lol:
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8507
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Смени. Че нибудь праздничное замути к новому году. Яркое, сверкающее, свежее)
Кстати че там с цифрами?

[Исправлено: Vit, 07.11.2019 - 20:45]
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 21:58
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 361 из 361«1...359360361
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх