Цитата: Butch:

ВАМ не пофигу ли во сколько там часы показывают 8 утра???? Я зимой ухожу на работу, возвращаюсь с работы - темно! Летом с теми же данными - светло! Чё вам надо? Лень свою оправдать?

Я вот то же не пойму из-за чего весь сыр-бор?

Из-за того ,что утро будет наступать когда будет светло?

В этом вся проблема?

Но ведь тогда и темнеть будет раньше на час,разве это не игра в одни ворота?

Я приезжаю с работы в 18 часов и уже будет темень непролазная,а мне ещё машину разгружать.