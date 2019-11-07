Тот самый Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 219

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 Цитата: Butch:

ВАМ не пофигу ли во сколько там часы показывают 8 утра????



Особенно не пофигу в начале января, когда восход только в 10 утра. Ну, а раз ВАМ пофигу, то зачем вообще эмоционировать так об этом? Ну, переведут и переведут, тоже часы свои переведете на час назад и забудете об этом через 5 минут. Это не переименование улиц: неудобств и затрат для бюджета минимум, прибытие поездов в расписаниях поменять и т.п.



Цитата: Butch:

Я зимой ухожу на работу



Вот именно, что "Я". Детей попробуйте поднять в садик в 6:40 зимой, тогда может дойдет для чего "нежные люди" это затеяли )))