abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5402





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1470

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 7 ноября кучу хороших людей поубивали на улицах Петрограда про это тоже надо не забывать,не нужно забывать и то что первым регионом выступившим с бойкотом власти большевиков было Оренбургское казачество которое как раз и контролировало современные территории Оренбургской,Челябинской и часть Костанайской области это потом уже Чекмарев обманом проехал через казачьи заставы со своим отрядом в Кустанай и тут развел свою деятельность которая не всем была по душе т.к. он приехал за хлебом для осажденной Москвы и Петрограда,за это его крестьяне и подстрелили