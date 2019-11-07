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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ Настенька
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 07.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Или это такой притянутый за уши ход конём типа "всё-равно никто проверять не будет"?

Ну что с тобой разговаривать...если до тебя не доходят научные доводы. Начинай с нуля:бери учебник географии за 4-5 классы и читай. Может школьная программа будет доступнее
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* Тот самый
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ВАМ не пофигу ли во сколько там часы показывают 8 утра????


Особенно не пофигу в начале января, когда восход только в 10 утра. Ну, а раз ВАМ пофигу, то зачем вообще эмоционировать так об этом? Ну, переведут и переведут, тоже часы свои переведете на час назад и забудете об этом через 5 минут. Это не переименование улиц: неудобств и затрат для бюджета минимум, прибытие поездов в расписаниях поменять и т.п.

Цитата:
Butch:
Я зимой ухожу на работу


Вот именно, что "Я". Детей попробуйте поднять в садик в 6:40 зимой, тогда может дойдет для чего "нежные люди" это затеяли )))
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* Добринцофф
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ВАМ не пофигу ли во сколько там часы показывают 8 утра???? Я зимой ухожу на работу, возвращаюсь с работы - темно! Летом с теми же данными - светло! Чё вам надо? Лень свою оправдать?

Я вот то же не пойму из-за чего весь сыр-бор?
Из-за того ,что утро будет наступать когда будет светло?
В этом вся проблема?
Но ведь тогда и темнеть будет раньше на час,разве это не игра в одни ворота?
Я приезжаю с работы в 18 часов и уже будет темень непролазная,а мне ещё машину разгружать.
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