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§ NG.kz
Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о наполняемости интернет-ресурсов предприятий-монополистов нужной для потребителей информацией обсудили сегодня в ходе заседания межведомственной рабочей группы департамента Агентства по делам госслужбы.
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* таноми52
Re: Монополистов Костанайской области предупредили об...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотела открыть "личный кабинет" в "КазТрансГаз Аймаке", но там сделано всё, чтобы отбить у потребителей подобное желание
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* maxsaf
Re: Монополистов Костанайской области предупредили об...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А че Абайка не учит вас, что сюда жаловаться неправильно? Надо закончить регистрацию с отбитым желанием, потом через личный кабинет подать жалобу, а через какое-то время удалиться и создать кабинет заново, и проверить, стала ли процедура легче и удобнее. )))
:lol:
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§ Гога
Re: Монополистов Костанайской области предупредили об...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1591
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[url=поэтому штрафы будут бить, ----И кого бить?? ---- Конечного потребителя- по его карману.
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§ abaika95
Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А че Абайка не учит вас, что сюда жаловаться неправильно//



Странный вопрос) при чем абсолютно не по адресу) может у меня надо было спросить а не у таноми?)
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§ elektron
Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.11.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при чем абсолютно не по адресу)

Так это просто оборот речи такой. ;-) Вопрос то как раз к Вам, как к всезнающему
и всёрешающему.
;-) :lol:
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* maxsaf
Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь и я получается вопрос не туда отправил?? :lol:
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