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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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§ abaika95
Re: "Сотрудники не работают, камеры не видят" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//теперь читайте внимательно №84 или №55 - про "прогулки" в цифровой век. И выводы делайте (вчера у вас вроде получалось) - почему люди в СМИ пишут, а не напрямую в ДП обращаются//


Ему про форму он про ерему) вот сейчас напоминаете начало вашей анимированной гифки на аватаре тоже "как об новые ворота")


Ещё раз,анонимками никто не занимается из госорганов,если есть потребность сообщить о злодеянии напишите в Фейсбуке в личку начальнику ДП или на страницу пресс службы киньте,если есть время обратитесь в само ДП с заявлением,в чем проблема если вы за справедливость то на правду времени не жалко и сил,походите по разным ведомствам и вас услышат) когда вы "ябидничая" кидаете свое видео на растерзание в СМИ то к вам и отношение подобающее)
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§ Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ему про форму он про ерему

В точку! И не лень же вам как ужу на сковородке извиваться, пытаться вывернуться из простой и понятной как два пальца ситуации. То "контекст", то "анонимки" - все в ход, лишь бы не признать очевидное: нет простого, доступного и понятного канала связи с ДП, потому люди и пишут в СМИ. И подкрепленные фактами примеры, что это работает - лучше не видеть :lol:
Извивайтесь дальше, но в этой ветке уже без меня)
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§ drakon
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17753
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ещё раз,анонимками никто не занимается из госорганов,

Ещё раз, анонимки, в которых 99.9% - правла,госоганы
придумали для себя... 8-) :-o
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