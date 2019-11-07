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§ NG.kz
Война, целина и город юности Рудный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежная организация ВЛКСМ имеет 6 наград государства: орден Боевого Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции за боевые и трудовые подвиги. Свой вклад в них сделали и комсомольцы Кустанайской области.
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§ Нурбанчик
Война, целина и город юности Рудный
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательные статьи по нашей истории.

Сколько же еще в таких архивах фотографий, которые могут рассказать про историю родного края!

У меня вопрос к архивисту-историку Наталье Здоровец.

На втором фото в статье запечатлена контактная сеть электрифицированной железной дороги. Судя по количеству изоляторов (2 шт) на фото, - контактная сеть на постоянном токе.
На станцию Кустанай электрификация пришла только в августе 2013 года с переменным током (количество изоляторов от 3 до 5).
В Казахстане на электрифицированных железных дорогах в большинстве своем переменный ток, за исключением Петропавловска.

В России где то 50 на 50.
В Магнитогорске, Казани, Нижнем Новгороде (Горьком), Рязани(по направлению на Юг),Саратове, Кирове например переменный ток, в Разани (по направлению Москва-Самара), Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Омске, Новосибирске, Москве - постоянный как на фото в статье.
А в Карталы, например, в сторону Тобола, Орска, Магнитогорска - переменный ток, в сторону Челябинска ветка с постоянным током.
Так где же сделано фото?
Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва", шёл через Тобол, а целиноградский и павлодарские поезда через Челябинск 8-) Вопрос для Что Где Когда ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 07.11.2019 - 13:51]
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§ drakon
Re: Война, целина и город юности Рудный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17753
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва",

Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк
он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск,
из Армии.Доехал на нём до Кустаная, и
до ст.Тобол, доехал на поезде-
Челябинск- Джетыхара... :lol: :oops:
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§ Yorik
Re: Война, целина и город юности Рудный
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
и он стал хорошим человеком, недавно женился, имеет ребенка, работает столяром, построил дом, купил кровать, шифоньер, завел поросенка, кур и собирается купить корову

Радость и гордость за человека пробирает, хоть и больше 60-и лет прошло :-)
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§ ГИП
Война, целина и город юности Рудный
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 07.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Так где же сделано фото?

Интересный вопрос? :lol:

Цитата:
drakon:
Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск,

А в каком это году было, когда вы с армии вернулись? Может тогда и ходил.
У моего друга детства, бабушка работала директором вагона-ресторана на поезде "Кустанай-Москва"вплоть до исключения данного маршрута после развала СССР.
Лично с другом, а он в летние каникулы и после окончании школы, до расформирования данного поезда (наверное это был год 1994-95) и самого треста вагонов-ресторанов, работал в этом вагоне-ресторане. Лично проезжал с ним, и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения Карбышева-Чернышевского напротив микрорайона Г.
Так что Нурбанчик прав, поезд "Кустанай-Москва" ходил через Тобол, а не Челябинск. 8-) Может, Дракон, вы ехали всё-таки на павлодарском или целиноградском поезде? Я точно могу сказать, что кустанайский состав шёл через Тобол.

[Исправлено: ГИП, 07.11.2019 - 13:19]
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§ Нурбанчик
Re: Война, целина и город юности Рудный
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск, из Армии.Доехал на нём до Кустаная, и до ст.Тобол, доехал на поезде- Челябинск- Джетыгара..

В 60-ых и в первой половине 70-ых действительно ходил поезд "Кустанай-Москва" под №№ 104/103 через Челябинск. Со второй половины 70-ых поезд был под №№ 303/304 и ходил уже через Тобол, с 1985 года данный поезд стал под №№214/213 так же через Тобол и ходил ежедневно вплоть до прекращения в независимом Казахстане данного маршрута "Кустанай-Москва".
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§ drakon
Война, целина и город юности Рудный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17753
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
А в каком это году было, когда вы с армии вернулись?

Это было в конце июля месяца, 1972 года... :lol: :oops:
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