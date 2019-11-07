Цитата: Нурбанчик:

Так где же сделано фото?

Интересный вопрос?



Цитата: drakon:

Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск,

А в каком это году было, когда вы с армии вернулись? Может тогда и ходил.

У моего друга детства, бабушка работала директором вагона-ресторана на поезде "Кустанай-Москва"вплоть до исключения данного маршрута после развала СССР.

Лично с другом, а он в летние каникулы и после окончании школы, до расформирования данного поезда (наверное это был год 1994-95) и самого треста вагонов-ресторанов, работал в этом вагоне-ресторане. Лично проезжал с ним, и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения Карбышева-Чернышевского напротив микрорайона Г.

Так что Нурбанчик прав, поезд "Кустанай-Москва" ходил через Тобол, а не Челябинск. Может, Дракон, вы ехали всё-таки на павлодарском или целиноградском поезде? Я точно могу сказать, что кустанайский состав шёл через Тобол.



[Исправлено: ГИП, 07.11.2019 - 13:19]