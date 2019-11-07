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§ NG.kz
Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о наполняемости интернет-ресурсов предприятий-монополистов нужной для потребителей информацией обсудили сегодня в ходе заседания межведомственной рабочей группы департамента Агентства по делам госслужбы.
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§ таноми52
Re: Монополистов Костанайской области предупредили об...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1243
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотела открыть "личный кабинет" в "КазТрансГаз Аймаке", но там сделано всё, чтобы отбить у потребителей подобное желание
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