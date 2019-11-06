abaika95 Re: "Сотрудники не работают, камеры не видят" -... #90





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1468

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:59 Цитата-//теперь читайте внимательно №84 или №55 - про "прогулки" в цифровой век. И выводы делайте (вчера у вас вроде получалось) - почему люди в СМИ пишут, а не напрямую в ДП обращаются//





Ему про форму он про ерему) вот сейчас напоминаете начало вашей анимированной гифки на аватаре тоже "как об новые ворота")





Ещё раз,анонимками никто не занимается из госорганов,если есть потребность сообщить о злодеянии напишите в Фейсбуке в личку начальнику ДП или на страницу пресс службы киньте,если есть время обратитесь в само ДП с заявлением,в чем проблема если вы за справедливость то на правду времени не жалко и сил,походите по разным ведомствам и вас услышат) когда вы "ябидничая" кидаете свое видео на растерзание в СМИ то к вам и отношение подобающее)