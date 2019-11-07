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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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* Настенька
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 07.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Перекрасился г-н abaika95.

Нет,в данном случае он показал себя как легко обучаемый, коммуникабельный одним словом. А тогда легко ли было устоять ведь на профессора повелись даже депутаты районных маслихатов,когда их обязали голосовать после прочтения его статьи. Вот по этому поводу статья в газете Lisakovsk.online: Возврат часового пояса — власти должны выполнить желание граждан! https://new.lisakovsk.online/2019/05/vozvrat-chasovogo-poyasa-vlasti-dolzhny-vypolnit-zhelanie-grazhdan/ Так что его понять можно... Невозможно понять руководство области,особенно тех ,кто имеет инженерное образование(читала биографии),а прет против точной науки география. А Алексей,конечно же,опять грамотно ,как и весной(https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=665&storyid=25190 , довел до сведения жителей развитие событий и еще раз объяснил ситуацию о необходимости возврата природного времени,за что большая благодарность от всех нас, подписавшихся под обращением к президенту. Руководство области периодически меняется и хочется чтобы его помнили.... по добрым делам. Если школу не построить по мановению волшебной палочки, то проблема возврата области в природное время решается движением руки. Так может лучше, чем «бодаться» против науки, перейти к действиям?
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* Victor Yang
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12110
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой нет Юля нас спалила сжигай документы,выкидывай компуктер меняем дислокацию и все 200 человек через весь город бегут в другой бункер и оттуда опять так напиши что-нибудь про по новость о выходных проверим как народ отнесётся))

Хорошо написал!
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§ Vit
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8504
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата:
))) логика непробиваемая как у фаната Рен ТВ) точнее ее нет абсолютно)
А кто это?)
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Только дурак не меняет своего мнения,слышали про такой афоризм?)

Цитата:
Стрелец:
Как говорил наш замполит:"Упертость - первый признак тупости!".

Замполит - это пять с плюсом. Нигде больше не найдешь такой кладези жизненной мудрости. Но, к сожалению, есть и другие высказывания, не замполитов, конечно, но тоже людей не последних, оставивших какой-никакой след в анналах истории:

Мудрецы, мужи науки пробивают толщу знаний, достигая вечной славы постоянством и дерзаньем. Рабиндранат Тагор

Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.
Вольтер

Праздность всегда порождает в душе непостоянство.
Лукиан

Коней на переправе не меняют.
Авраам Линкольн

Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели.
Джозеф Аддисон

Если в вопросе перевода часов менять мнение со скоростью флюгера на городской крыше, то можно так и остаться в дураках с неправильным временем.
Маркс
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§ abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поиграем в цитаты)

Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения.

Уинстон Черчилль


"Безнравственно не менять убеждения

Достоевский

Только дурак в своей жизни не меняет мнения.

Конфуций





Когда глупцу нечем аргументировать,он обвиняет оппонента в глупости,тупости неправильности мнения и продажности)

Абайка 95
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§ abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А кто это?)/


Вит никого не имел ввиду конкретно) просто собирательный образ человека верящего во все что говорят по телевизору а в частности по фантастическим программам Рен ТВ)
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§ Маркс
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.11.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Поиграем в цитаты)

Вам бы все только играть. Пора взрослеть и делами заниматься.
Этими игрищами только подтверждаете свое непостоянство и другие пороки:

Цитата:
Маркс:
Праздность всегда порождает в душе непостоянство.
Лукиан


Праздность — мать всех пороков.
Жорж Клемансо

О матушка Русь, как ещё много ты носишь на себе праздных и бесполезных!
Антон Павлович Чехов

Праздные люди всегда большие говоруны. Чем меньше думаешь, тем больше говоришь.
Шарль Луи Монтескье
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§ abaika95
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вам бы все только играть.//


Все это бесполезный спор) не от того что вы правы а от того что вам делать нечего))



Кстати сейчас придет Юля и скажет агаа ну вы видели!!? Видели!? этот нурлыбот в такой "ярой" теме про перевод времени опять разговор увел)) из 21 комментария только 5 по теме)
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* Настенька
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 07.11.19 - 18:20
Комментарий проходит проверку.
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