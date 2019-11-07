Настенька Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше #15





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Регистрация: 16.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: Маркс:

Перекрасился г-н abaika95.

Нет,в данном случае он показал себя как легко обучаемый, коммуникабельный одним словом. А тогда легко ли было устоять ведь на профессора повелись даже депутаты районных маслихатов,когда их обязали голосовать после прочтения его статьи. Вот по этому поводу статья в газете Lisakovsk.online: Возврат часового пояса — власти должны выполнить желание граждан! https://new.lisakovsk.online/2019/05/vozvrat-chasovogo-poyasa-vlasti-dolzhny-vypolnit-zhelanie-grazhdan/ Так что его понять можно... Невозможно понять руководство области,особенно тех ,кто имеет инженерное образование(читала биографии),а прет против точной науки география. А Алексей,конечно же,опять грамотно ,как и весной(https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=665&storyid=25190 , довел до сведения жителей развитие событий и еще раз объяснил ситуацию о необходимости возврата природного времени,за что большая благодарность от всех нас, подписавшихся под обращением к президенту. Руководство области периодически меняется и хочется чтобы его помнили.... по добрым делам. Если школу не построить по мановению волшебной палочки, то проблема возврата области в природное время решается движением руки. Так может лучше, чем «бодаться» против науки, перейти к действиям?