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§ NG.kz
Парковка на тротуаре - удобно!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, сделанное в районе "Телевышки", недалеко от пересечения улиц Каирбекова и Лермонтова, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта Пешеход.
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§ Yorik
Re: Парковка на тротуаре - удобно!
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, опять...
Сейчас придет г-н абайка, обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется...
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§ yudjin
Re: Парковка на тротуаре - удобно!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.11.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Парковка на тротуаре - удобно!

О, ну это прям живописный анонс моей статьи в сегодняшнем номере НГ.
Скоро, читайте и на сайте статью yudjina
НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ!
;-)
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§ abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется..//


Не утрируйте) тут автор ничего не требует просто показывает "засранца" который не правильно припарковался) тот же "дурачок" вместо того чтобы пойти со своими доказательствами якобы "халатности" сотрудников скидывает видео в НН) если он такой радетель за правду,мог и походить по инстанциям) а так он просто дурачок скинул видео и наверно думает что он Давидыч)
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§ abaika95
Парковка на тротуаре - удобно!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1468
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//НЕТ ДЕРЕВА-НЕТ ПРОБЛЕМЫ!//


Последовал совету и сходил на Баймагамбетова?)
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