abaika95 Парковка на тротуаре - удобно! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1468

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:28 Цитата-//обзовет автора дурачком, посоветует с такими материалами погулять по городу, поискать - где же их примут, может на прием записаться придется..//





Не утрируйте) тут автор ничего не требует просто показывает "засранца" который не правильно припарковался) тот же "дурачок" вместо того чтобы пойти со своими доказательствами якобы "халатности" сотрудников скидывает видео в НН) если он такой радетель за правду,мог и походить по инстанциям) а так он просто дурачок скинул видео и наверно думает что он Давидыч)