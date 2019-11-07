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abaika95:
Только дурак не меняет своего мнения,слышали про такой афоризм?)
Цитата:
Стрелец:
Как говорил наш замполит:"Упертость - первый признак тупости!".
Замполит - это пять с плюсом. Нигде больше не найдешь такой кладези жизненной мудрости. Но, к сожалению, есть и другие высказывания, не замполитов, конечно, но тоже людей не последних, оставивших какой-никакой след в анналах истории:
Мудрецы, мужи науки пробивают толщу знаний, достигая вечной славы постоянством и дерзаньем. Рабиндранат Тагор
Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.
Вольтер
Праздность всегда порождает в душе непостоянство.
Лукиан
Коней на переправе не меняют.
Авраам Линкольн
Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели.
Джозеф Аддисон
Если в вопросе перевода часов менять мнение со скоростью флюгера на городской крыше, то можно так и остаться в дураках с неправильным временем.
Маркс