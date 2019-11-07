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§ NG.kz
Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановлением Правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году.
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§ abaika95
Re: Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хитро придумано на новый год) так бы все 30 отгуляли корпоративы,31 вышли на работу докушали бы салатики и после обеда домой, 1,2 гульнули, 3 отпросились и ещё 4,5 догуливали)) а теперь вон оно как в воскресенье на работу и длинная рабочая неделя)
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§ yudjin
Re: Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а теперь вон оно как в воскресенье на работу и длинная рабочая неделя)

ну это у тебя... а у казахстанцев 7-ое января - выходной день.
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§ abaika95
Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну это у тебя... а у казахстанцев 7-ое января - выходной день//


Точно я и забыл)
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