abaika95 Re: Правительство решило, как казахстанцы отдохнут на Новый год #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1459

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Хитро придумано на новый год) так бы все 30 отгуляли корпоративы,31 вышли на работу докушали бы салатики и после обеда домой, 1,2 гульнули, 3 отпросились и ещё 4,5 догуливали)) а теперь вон оно как в воскресенье на работу и длинная рабочая неделя)