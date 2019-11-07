abaika95:

Хорошая статья!

abaika95: зачем нам эта путаница, не нужно ничего переводить назад.

abaika95: А какое будет состояние детей, которые учатся со второй смены, это они будут домой приходить зимой, когда уже будет ничерта не видно!

abaika95: Перестроить детей, которые уже более 15 лет живут по нынешнему времени, вот тогда действительно мы получим целое поколение ЗОМБИ!