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§ NG.kz
Лобовое столкновение на Аулиекольской трассе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла вчера, 6 ноября, вечером. Видео в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
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§ Тимур Гафуров
Re: Лобовое столкновение на Аулиекольской трассе
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 469
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП Костанайской области сегодня, 7 ноября, предоставила комментарий:
"6 ноября 2019 года на 38 км автодороги Костанай-Аулиеколь произошло столкновение автомобилей марки «TOYOTA-HILUX» и «KIA-MOHAVE». В результате дорожно-транспортного происшествия автомашина «KIA» опрокинулась в кювет, после чего произошло возгорание. В результате происшествия 5 человек получили ушибы, были своевременно доставлены в медицинское учреждение г. Костаная для обследования. По данному факту проводится расследование".
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