/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Денежные переводы казахстанцев проверят		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Денежные переводы казахстанцев проверят
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.
Читать новость

§ Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
кто то удосужится проверить, что это перевод с другого банка, но с карты, которая также принадлежит мне

Вот это - точно не проблема. В КГД по ИИНу все счета видны, которые к нему подвязаны.
Профайл

§ Маркс
Денежные переводы казахстанцев проверят
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.11.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Схема понятна. Раньше был индивидуальный подоходный налог, теперь пришло трудное время группового подоходного налога. Т.е. если внутри некой группы идет перемещение денежных средств, то необходимо с этой группы содрать дополнительный налог. Степень родства внутри группы не имеет значения. Кроме того, никого не интересует, что где-то что-то убывает, как написал г-н Yang: "Расходы налогами не облагаются". Всем важна только другая сторона, а именно доходная. Но честнее было бы тогда со стороны расхода сделать налоговый вычет на ту же сумму, на которую берется налог с дохода.
Цитата:
Yorik:
Вот это - точно не проблема. В КГД по ИИНу все счета видны, которые к нему подвязаны.

У членов одной семьи разные ИИНы и могут быть разные счета, но перевод с карты на карту отнюдь не означает получение дополнительного семейного дохода. Получается, что кроме нового налога должен быть введен налоговый вычет, но тогда с этим геморроем вряд ли справится налоговая служба, которая и без этого едва выгребает на уровень генеральной линии.
Профайл

§ Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
У членов одной семьи разные ИИНы и могут быть разные счета

Верно. Это тоже в пользу предположения, что "регулярность" не будет основным показателем, скорее будут отталкиваться от некой суммы, сверх которой - ИПН. Если, конечно, вообще что-то воплотится с этой затеей.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 3
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх