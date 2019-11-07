Схема понятна. Раньше был индивидуальный подоходный налог, теперь пришло трудное время группового подоходного налога. Т.е. если внутри некой группы идет перемещение денежных средств, то необходимо с этой группы содрать дополнительный налог. Степень родства внутри группы не имеет значения. Кроме того, никого не интересует, что где-то что-то убывает, как написал г-н Yang: "Расходы налогами не облагаются". Всем важна только другая сторона, а именно доходная. Но честнее было бы тогда со стороны расхода сделать налоговый вычет на ту же сумму, на которую берется налог с дохода.

Цитата: Yorik:

Вот это - точно не проблема. В КГД по ИИНу все счета видны, которые к нему подвязаны.

У членов одной семьи разные ИИНы и могут быть разные счета, но перевод с карты на карту отнюдь не означает получение дополнительного семейного дохода. Получается, что кроме нового налога должен быть введен налоговый вычет, но тогда с этим геморроем вряд ли справится налоговая служба, которая и без этого едва выгребает на уровень генеральной линии.