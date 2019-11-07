Нурбанчик Война, целина и город юности Рудный #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1911

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Замечательные статьи по нашей истории.



Сколько же еще в таких архивах фотографий, которые могут рассказать про историю родного края!



У меня вопрос к архивисту-историку Наталье Здоровец.



На втором фото в статье запечатлена контактная сеть электрифицированной железной дороги. Судя по количеству изоляторов (2 шт) на фото, - контактная сеть на постоянном токе.

На станцию Кустанай электрификация пришла только в августе 2013 года с переменным током (количество изоляторов от 3 до 5).

В Казахстане на электрифицированных железных дорогах в большинстве своем переменный ток, за исключением Петропавловска.



В России где то 50 на 50.

В Магнитогорске, Казани, Нижнем Новгороде (Горьком), Рязани(по направлению на Юг),Саратове, Кирове например переменный ток, в Разани (по направлению Москва-Самара), Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Омске, Новосибирске, Москве - постоянный как на фото в статье.

А в Карталы, например, в сторону Тобола, Орска, Магнитогорска - переменный ток, в сторону Челябинска ветка с постоянным током.

Так где же сделано фото?

Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва", шёл через Тобол, а целиноградский и павлодарские поезда через Челябинск Вопрос для Что Где Когда



[Исправлено: Нурбанчик, 07.11.2019 - 13:51]