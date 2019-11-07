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§ NG.kz
Денежные переводы казахстанцев проверят
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.
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§ Vit
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это не будет так, что продал б/у велик и сразу "давайте нам налог", - пояснил Шолпанкулов.

Вот именно так и будет, скорей всего. Продал велик с нимут 200 т. Просто не кто не пойдёт разбираться и возится.
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§ Yorik
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
"Скорее всего будут вводиться статус платежа. Какой это перевод: за товар или благотворительность. Ранжирование должно проводиться, все платежи должны быть отмечены. Если передаешь близким на поддержание - это один вид, если покупаешь товар


Изобретения велосипедов постоянные, есть же коды назначения платежа (КНП) - распространите их тогда на переводы ФЛ, зачем какие-то статусы придумывать.Код:
регулярно и массово поступают переводы


Очень расплывчато и скользко. Думаю, пропишут максимальную сумму (в МРП) для получения в виде мат.помощи, сверх которой обложат ИПН.
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§ Гога
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ все равно найдет выход. Сдаешь квартиру - раньше на карту закидывали , теперь будут налом. Заодно и состояние квартиры проверишь.
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§ drakon
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17749
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
сверх которой обложат ИПН.

Видно, что совсеи "швах"- стало.
В государстве... :lol: :oops: ;-)
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§ Yorik
Денежные переводы казахстанцев проверят
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Видно, что совсеи "швах"- стало. В государстве

Возможно.
Лично я не против порядка во всем, надо наводить - на вас (Европу) равняться пытаемся, где это все очень четко отслеживается и контролируется. Но, к сожалению, у нас зачастую гайки закручивают для добропорядочных граждан, а для тех же коррупционеров ничего не меняется... Даже осужденные за миллиардные взятки через 1,5-2 года выходят по УДО, не говоря уж о тех что в Европе осели. А тех средств думаю хватит, чтобы с основной массы населения вообще снять налоги лет на 5-10...
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* Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он пояснил, что если казахстанец пересылает деньги родным, они не несут регулярного и массово характера.

Именно регулярный и несут. Студенты учатся в России. Теперича с оказией передавать придется, вечерней лошадью)
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§ drakon
Денежные переводы казахстанцев проверят
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17749
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
на вас (Европу) равняться пытаемся,

У нас, налоги, с безработных -
не берут, не знал? Чтоли... 8-) :-o ;-)
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* Victor Yang
Денежные переводы казахстанцев проверят
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Именно регулярный и несут. Студенты учатся в России. Теперича с оказией передавать придется, вечерней лошадью

Так карта у студента в России - российская? Это тогда проблемы России.
А с другой стороны - правильно же - сколько "подработок" скрывают налоги? Продавцов сколько принимают платежи переводами с Каспи Голд?
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* Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм полнейший. Сначала декларации заставили сдать на стипендии, которые получают наши дети в Российских ВУЗах. Какое отношение имеет Казахстан к Российской стипендии? Вообще не ваше дело. Теперь платежи. Да я уже с зарплаты вам отдала ИПН!!! Блин, кому то в Европе на вискарь не хватает. Ну или на трехуровневый коттедж. Теперь и до платежей добрались. Каспи голд -это просто удобно. Кэш, проценты и т.д. Я зарплатной картой не пользуюсь вообще, не устраивает она меня.
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* Змея Подколодная
Re: Денежные переводы казахстанцев проверят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так карта у студента в России - российская? Это тогда проблемы России.

Нет, речь о наших налогах. Карта то российская, а перечисляю я с казахстанской. Вот за это с меня и хотят сдернуть еще один налог. А эти бабки уже были обложены налогом, ИПН называется.
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