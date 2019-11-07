Yorik Денежные переводы казахстанцев проверят #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 739

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:57 Цитата: drakon:

Видно, что совсеи "швах"- стало. В государстве

Возможно.

Лично я не против порядка во всем, надо наводить - на вас (Европу) равняться пытаемся, где это все очень четко отслеживается и контролируется. Но, к сожалению, у нас зачастую гайки закручивают для добропорядочных граждан, а для тех же коррупционеров ничего не меняется... Даже осужденные за миллиардные взятки через 1,5-2 года выходят по УДО, не говоря уж о тех что в Европе осели. А тех средств думаю хватит, чтобы с основной массы населения вообще снять налоги лет на 5-10...