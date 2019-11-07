yudjin Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6193

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:45 Цитата: Змея Подколодная:

Неужели нужное количество не собралось?

3000 собрали. В Кызыл-орде и меньшего количества было достаточно.

И тут дело даже не в количество, а в честности перед людьми.

Мы честно объясняли людям, которые ставили подписи, что и как и ЧЕСТНО собрали мнение этих жителей.

А власть пошла своим хитро-вы...т.е. административным путём, видимо схватив за одно место руководителей, которые за весь коллектив порешали... отсюда и их 25000 насобиралось.



А вообще бесит скудоумная упертость против географии, природы и науки... Если институт географии выдает заключение, что мы должны иметь время одинаковое с Кызыл-ордой, то нагугленные аргументы Абиля, вообще претерпевают крах и весомость как аргумент отказа в возвращении НАШЕГО ПРИРОДНОГО времени.