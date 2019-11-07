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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ Yorik
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, Алексей! Действительно, как-то подзабылась тема, а ведь сколько копий сломано было весной даже здесь, на форуме...
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§ abaika95
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1455
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья!
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§ таноми52
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
таноми52


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Сообщений: 1241
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кому выгодна эта тупая упёртость?:-x
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* Змея Подколодная
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 785
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.11.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, кому выгодна эта тупая упёртость

Зато в ногу со столицей)))
Я только собрала около 40 подписей, уверена, что подписей более, чем достаточно. В общей сложности. Евгений (если не ошибаюсь), который приезжал за бумагой, сказал, что нужно вроде 15 000 собрать, дабы поднять вопрос на рассмотрение. Неужели нужное количество не собралось?
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* yudjin
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6193
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.11.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Неужели нужное количество не собралось?

3000 собрали. В Кызыл-орде и меньшего количества было достаточно.
И тут дело даже не в количество, а в честности перед людьми.
Мы честно объясняли людям, которые ставили подписи, что и как и ЧЕСТНО собрали мнение этих жителей.
А власть пошла своим хитро-вы...т.е. административным путём, видимо схватив за одно место руководителей, которые за весь коллектив порешали... отсюда и их 25000 насобиралось.

А вообще бесит скудоумная упертость против географии, природы и науки... Если институт географии выдает заключение, что мы должны иметь время одинаковое с Кызыл-ордой, то нагугленные аргументы Абиля, вообще претерпевают крах и весомость как аргумент отказа в возвращении НАШЕГО ПРИРОДНОГО времени.
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