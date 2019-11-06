Цитата: elektron:

А тут за такую мелочь, убить человека.

Так с год назад был случай, когда за ~10000 тенге охранника автостоянки убили, в Кургане с полгода назад из-за пива и банковской карты избили и убили пенсионера.



Цитата: Адам: Кому в Европе, в частности в Бельгии, дают статус беженца из Чечни?

Как первый раз Вы, честное слово. Европа считала и считает, что Россия угнетала Чечню и чеченцев в 1ю и 2ю Чеченскую войну (что возможно и недалеко от правды - угнетают их местные же чиновники). И тысячи чеченцев переехали в Европу и подали на убежище.



p.s. А полиция порадовала. Пусть и спустя 20 лет, но нашли и посадят.