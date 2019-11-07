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§ NG.kz
Война, целина и город юности Рудный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежная организация ВЛКСМ имеет 6 наград государства: орден Боевого Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции за боевые и трудовые подвиги. Свой вклад в них сделали и комсомольцы Кустанайской области.
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* Нурбанчик
Война, целина и город юности Рудный
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1911
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательные статьи по нашей истории.

Сколько же еще в таких архивах фотографий, которые могут рассказать про историю родного края!

У меня вопрос к архивисту-историку Наталье Здоровец.

На втором фото в статье запечатлена контактная сеть электрифицированной железной дороги. Судя по количеству изоляторов (2 шт) на фото, - контактная сеть на постоянном токе.
На станцию Кустанай электрификация пришла только в августе 2013 года с переменным током (количество изоляторов от 3 до 5).
В Казахстане на электрифицированных железных дорогах в большинстве своем переменный ток, за исключением Петропавловска.

В России где то 50 на 50.
В Магнитогорске, Казани, Нижнем Новгороде (Горьком), Рязани(по направлению на Юг),Саратове, Кирове например переменный ток, в Разани (по направлению Москва-Самара), Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Омске, Новосибирске, Москве - постоянный как на фото в статье.
Так где же сделано фото?
Может на станции Тобол или в Магнитогорске?
В Карталы например в сторону Тобола, Орска, Магнитогорска - переменный ток, в сторону Челябинска ветка с постоянным током. Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва", как раз шёл через Тобол, а целиноградский и павлодарские поезда через Челябинск 8-) Вопрос для Что Где Когда ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 07.11.2019 - 13:31]
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