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≡ О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37175
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блогер Асель Баяндарова записала видеообращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву из-за некоего полковника полиции - "мента, живущего по понятиям", якобы сбившего ее маму и, по словам женщины, вымогающего у нее деньги.
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§ Kairat stayer
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1495
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Мда, "люди напрасно говорить не будут" (с). СВ например, или Юля


Конечно не будут, как например Электрон, что ОМ или Юджин, что Заканыч и.т.д.
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* yudjin
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6193
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: я давно уже на работе) с понедельника точнее)

шо, опять ломбард?
Цитата:
abaika95: люблю и поразглагольстовать иногда)

особенно под пивасик? Ай, да, Заканыч, ай да... мистер икс ;-)
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§ Yorik
О "живущем по понятиям менте" рассказала блогер Асель Баяндарова в видеообращении к президенту
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ай, да, Заканыч, ай да... мистер икс

Думаете? На мой взгляд - у абайки уровень повыше все-же (не считать за комплимент!)...
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