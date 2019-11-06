Kairat stayer "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1494

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:09 Цитата: Vit:

Автор вы перепутали адрес. Тут народные новости а не сайт МВД. Жалоба должна выглядить так: какого..



Виталий всё ещё впереди, почти год тому назад обсуждали, что МВД РК будет выплачивать казахстанцам деньги за съёмку правонарушений - 40% от штрафа.



Пока нет нормативной базы имеющей юридической силы, с разработанным алгоритмом действий народных "режиссёров", как хотите их называйте, порядка предоставления информации, осуществления выплат и.т.д. Если бы была, тогда автор в данном случае за 15 минут свой штраф выплатил бы и ещё сверху прибыль получил.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33154&start=15#comment_1



[Исправлено: Kairat stayer, 07.11.2019 - 09:11]