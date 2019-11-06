Цитата: abaika95:

Ой БелАруссия это отдельная история)) и КГБ там в силе и генсек остался



А у тебя КГБ не в силе? Тебя вот еще привлекают к активной работе.

Да и твой генсек поболе сидит и сидеть будет.

Вот только экономику нормально строить, как выяснилось, это не его.

Его - это все больше под себя улицы и прочее переименовывать.