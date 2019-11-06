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≡ "Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 5 ноября возле Центрального рынка на ул. Победы, в редакцию "НГ" прислал читатель.

По его словам, на перекрестке стоит знак "Остановка запрещена", но почему-то он касается не всех.
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* abaika95
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//о бездействии властей АНОНИМНО???//


Канадских?)
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§ maxsaf
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Канадских?

Кустанайских )) Вы стали частенько терять нить беседы ))
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§ Kairat stayer
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.11.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Автор вы перепутали адрес. Тут народные новости а не сайт МВД. Жалоба должна выглядить так: какого..


Виталий всё ещё впереди, почти год тому назад обсуждали, что МВД РК будет выплачивать казахстанцам деньги за съёмку правонарушений - 40% от штрафа.

Пока нет нормативной базы имеющей юридической силы, с разработанным алгоритмом действий народных "режиссёров", как хотите их называйте, порядка предоставления информации, осуществления выплат и.т.д. Если бы была, тогда автор в данном случае за 15 минут свой штраф выплатил бы и ещё сверху прибыль получил.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33154&start=15#comment_1

[Исправлено: Kairat stayer, 07.11.2019 - 09:11]
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§ Я
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
Я


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 07.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
нет нормативной базы

Но есть требования к организации дорожного движения вообще и к установке дорожных знаков в частности. Только вот создается такое впечатление, что этом если и занимаются, то люди далекие от знаний об этом
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