elektron Re: Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3857

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:38 Да поворот. Расклад прям у одноимённого Андрея Казленко. Только там брюлики и миллионы с миллиардами. Пластическая операция и всего не большой срок отсидки за всё про всё. А тут за такую мелочь, убить человека. Мда уж. Даже удивлён, что нашли ещё.