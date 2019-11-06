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§ NG.kz
Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство произошло в 2000-м году. В ночь на 8 апреля 31-летняя жительница Аркалыка нашла у себя в квартире тела 11-летнего сына, 20-летней сестры и 19-летней племянницы. Все трое были застрелены.
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§ elektron
Re: Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да поворот. Расклад прям у одноимённого Андрея Казленко. Только там брюлики и миллионы с миллиардами. Пластическая операция и всего не большой срок отсидки за всё про всё. А тут за такую мелочь, убить человека. Мда уж. Даже удивлён, что нашли ещё.
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§ Адам
Re: Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 07.11.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому в Европе, в частности в Бельгии, дают статус беженца из Чечни?.. :-x
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§ Vit
Подозреваемого в убийстве жителя Аркалыка задержали спустя 19 лет в Бельгии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8501
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.11.19 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
Так это цэ Европа. Нормальному щас не дадут. А вот если ты беглый вор, корупционер, политический, то легко. А ещё лучше притвориться геем, так тебе ещё и ребёнка подгонят, отобраный у нормальной семьи.

[Исправлено: Vit, 07.11.2019 - 06:46]
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