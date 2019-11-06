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≡ Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание рабочей группы, на котором предложили переименовать улицу Чекмарева в улицу имени председателя мажилиса Орала Мухамеджанова прошло в маслихате Костаная 1 ноября. На нем же назначили дату общественных слушаний - 14 ноября.
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дык, вся палитра красок к Вашим услугам, Вам какой цвет больше нравится?//


Тот за который не призывают идти брата на брата,соседа на соседа,друга на друга



Цитата-//А кого победили наши местные ономасты?//


А наши местные ономасты в отдельной стране живут чтоб кого-то побеждать?)
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§ elektron
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А наши местные ономасты в отдельной стране живут чтоб кого-то побеждать?)

Создаётся впечатление, что таки да, даже не от мира сего :lol:
Тогда вопрос по другому, кого победил Казахстан? :-x
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§ Тот самый
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже с переименованиями! 9 улиц солнечных, Крупской, Энгельса там же во 2м Кустанае, 6 улиц Кустанайских на Зеленстрое. Хватило бы переименовальщикам на 5-10 лет.
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§ Козлов я
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Козлов я


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Сообщений: 489
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тогда вопрос по другому, кого победил Казахстан?

А Казахстан всех победил. Это же уникальное государство. Осталось Каспийское море выкопать. Даже с если с Китаем будем воевать - то победим! Отдадут они нам в плен миллионов 50-100 китайцев и все... :-(
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§ drakon
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17747
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Отдадут они нам в плен миллионов 50-100 китайцев и все...

Нельзя, брать в плен Китайцев.
Они организуют Компартию... :lol: :oops:
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