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≡ Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан оказался одной из двух стран, которые испытывают самые серьёзные ухудшения показателей свободы интернета. Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной организации Freedom House.
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§ abaika95
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ой-ё-ёй//


Еврей?)

Я так то цитату из своего первого поста тоже из доклада этих аналитиков взял)



Цитата-//а Казахстан таки вошёл в топ not-free//

Как и Китай) неплохое соседство по рейтингу) а то любим сравнивать про расстрелы коррупционеров про сильную власть про социальное государство) но забываем главное) тоталитаризм полнейший) у нас жидко в этом плане и я рад)
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§ elektron
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Еврей?)

А вы зачем спрашиваете? Завидуете или что спросить хотели? ;-)
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