abaika95 Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1442

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:16 Цитата-//Ой-ё-ёй//





Еврей?)



Я так то цитату из своего первого поста тоже из доклада этих аналитиков взял)







Цитата-//а Казахстан таки вошёл в топ not-free//



Как и Китай) неплохое соседство по рейтингу) а то любим сравнивать про расстрелы коррупционеров про сильную власть про социальное государство) но забываем главное) тоталитаризм полнейший) у нас жидко в этом плане и я рад)